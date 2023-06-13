台南市警察局林姓警務正今年3月涉嫌性騷擾女房仲，遭移送法辦，台南地院裁定3萬元交保，市警局4月報請台南市政府核予記2大過免職，但林員卻被爆出至今仍繼續在市警局任職；市警局說明，因有相關事證需再提交，市府考績委員會尚未完成決議，目前已報請警政署先予以職權停職。

據了解，林員以約賣房為由，要求被害人陪唱，後續還不斷傳「含稅」等訊息騷擾，女房仲不堪其擾向警方報案，檢方訊後向法院聲請羈押禁見，最後院方裁定3萬元交保。

市警局表示，林員涉嫌性騷擾、跟蹤騷擾及誣告罪等情事，4月11日報請市府核予該員記2大過免職，案經市府第3次考績委員會決議，就林員於考績會陳述及所提資料，請市警局釐清疑點後再補充具體事證依規定辦理。

市警局說，考量林員確有上開失檢行為，在補充事證再次報市府前，經市警局上周五召開考績會決議，報請警政署先予以職權停職。

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