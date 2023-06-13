一名曾在民進黨青年部工讀的女子，2日控訴有媒體人藉故邀約泡湯，被影射的名嘴張宇韶事隔10日打破沈默，道歉聲明中也強調，將來會時時警惕拿捏溝通分寸。對此，民進黨立委鄭運鵬13日指出，無論性別為何，任何騷擾行為都不該發生，而每個人過去所做的事情，都該面對社會責任。

在受害人控訴後，不少人直指該媒體人就是張宇韶，而張宇韶昨日晚間透過私人臉書表示，「沉潛了一陣子，我必須坦然面對自己的問題」，本人張宇韶在此對曾經因為自己的語言、文字及行為而造成不舒服或侵犯的人，「我跟你們道歉，對不起！對於媒體、社群上對本人所有的批評及指教，本人都將虛心接受」。

張宇韶表示，通訊軟體是現代的人的溝通工具，他也經常透過這樣子的方式跟周遭的異性朋友互動，由於他沒有掌握好男女互動的分際，而造成對方的不舒服，一切都是他個人的責任，他深刻的反省和檢討，不應該一廂情願的表達自己想表達的而忽略對方的感受。

對此，鄭運鵬指出，任何騷擾別人的行為，不管性別為何，都不該發生，社會也該保護被害人，最重要的是，每個人過去所做的事，都要面對社會責任。

鄭運鵬指出，最近很多性平事件都是在好幾個月、甚至10、20幾年前，受害者直到現在才敢因社會氣氛站出來，顯然是「性平三法」中沒有意識到的狀況，即便法律能保障權益，但受害者卻不敢站出來，所以蔡英文總統日前才說要建立第三方申訴機制，讓受害者放心申訴、檢舉，後面的法治才有效。

他表示，上述要點將是7月中旬、立法院臨時會修正性平三法的處理重點，要讓受害者願意在當下，馬上找到一個像110、119一樣的申訴管道，讓政府提供全部協助，這才是最重要。

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