想找工作嗎？新北市勞工局15日上午10時至下午2時，在新北市府6樓大禮堂舉行「新北市就業博覽會」，現場邀請50家廠商，提供超過2500個工作機會，其中也包括近500個兼職職缺，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾前來參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，即將進入暑假旺季，且觀光旅遊市場也隨疫情趨緩而復甦，旅宿餐飲業人手不足，求才需求急切。觀察本次就業博覽會，廠商家數占比第2的旅宿餐飲業，總計開出破千職缺，占總職缺數近4成，包含饗賓餐旅、貳樓餐飲、雲雀國際等企業皆提供破百職缺。

參與廠商最多的則為科技製造業，占總廠商數3成6，提供設備工程師、硬體研發工程師、品檢員及作業人員等多元職缺，另零售量販業佔總廠商數2成6，包含義美、新光三越百貨及愛買等企業，提供正職及兼職的多元就業機會。

薪資方面，築間餐飲為了展現吸引人才決心，儲備店主管薪資最高達49K，饗賓餐旅以亮眼的46K招募副主廚，亞洲藏壽司則提供42K招攬店長候補社員。至於新日興的工程師開出45K，全球傳動也開出40K的薪資積極尋找工程師，希望能引起求職者注目。

兼職職缺中，包含美商德盟全球凱展賣場行銷人員時薪上看220元，晶華酒店的計時服務人員時薪也達200元，歡迎有暑期工讀及兼職需求的民眾，把握機會踴躍參與應徵。

另為協助求職朋友撰寫履歷，活動現場特別規畫設置履歷健診服務，並提供「VR科技虛擬實境求職體驗」，讓民眾在面試前，可先透過VR虛擬實境深入瞭解企業文化、職場環境及職缺內容，提升面試前就業準備力。活動詳情請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽0800-091-580(您就業、我幫您)。