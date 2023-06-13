台北市立動物園弓角羚羊「依衫」2日誕下一隻雄性寶寶，由於寶寶身高不足，無法喝到媽媽的母乳，照養團隊改以人工哺育為寶寶補充營養，也手工擠奶讓依衫持續泌乳。園方表示，日前觀察到寶寶能自行吸吮母奶，保育員心中大石總算能暫時放下。

弓角羚羊「依衫」今年5歲，與去年底在動物園內出生、11歲的「美財（雄）」配對成功，動物園預估預產期落在5月底，當時恰好碰上颱風「瑪娃」。

動物園長諶亦聰表示，所幸依衫未在颱風最接近台灣的日子生產，直到2日午後收到遊客通知，才發現媽媽破水，但因寶寶20分鐘後仍未脫離產道，趕緊將依衫引回室內欄舍，由獸醫師注射催產素，順利在下午3時34分產下一子。

動物園表示，由於依衫小時候是透過人工哺育拉拔長大的個體，加上第1次生產，同仁都不敢大意，一直觀察媽媽的母性和帶孩的狀況，以及依衫產後是否有順利將胎盤排出等。

動物園表示，園內出生雄性弓角羚羊寶寶體重平均落在6000至6500公克，依衫寶寶體重僅3774公克、身高不到40公分，身形明顯嬌小許多，導致牠搆不到媽媽的乳頭，照養團隊決定啟動人工哺育，一方面為寶寶補充配方奶，也替依衫擠奶，讓媽媽持續分泌乳汁。

園方表示，經過照養團隊照顧，最終在8日觀察到寶寶能自行吸吮媽媽母乳，依衫護子行為一天比一天強烈，相信再過不久，便能安心地將寶寶還給媽媽照顧。