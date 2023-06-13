花蓮市自1982年與日本沖繩縣的與那國町結為姊妹市，逾半甲子歲月，兩地情誼深厚；前花蓮市長、縣議員魏嘉賢說，立法院長游錫堃預計下月4日從蘇澳搭船前往日本與那國島，推動兩地船舶直航，他建議把握機會，合力推動直航，吸引開啟更多交流機會，並帶動花蓮的觀光產值。

魏嘉賢（右）、糸数町長（左）特別選擇象牙樹做為40周年慶旳紀念樹種，強調與那國町和花蓮市的姊妹情深。（縣議員為積賢提供／王志偉花蓮傳真）

魏嘉賢去年市長任內最後一次率團飛往花蓮市與那國町締盟姊妹市活動，並和與那國町長糸数健一研商直航可能性。魏嘉賢指出，台灣距離與那國町最近距離約110公里，包機直航約50分鐘的航程，無論是以郵輪或包機直航方式，除了以觀光導向，更能爭取兩地農漁牧產業交流，形成兩地經貿生活圈。

隨著疫情趨緩，台、日恢復交流，游錫堃最近拋出蘇澳、與那國島船舶直航議題，將由他率團出訪，暫定7月4日；魏嘉賢說，對於蘇澳正在積極的和與那國島嘗試開辦直航的訊息表示欣喜，他很期望立法院、交通部、外交部和花蓮縣政府等相關機構一起攜手合作，推動花蓮市與那國島、石垣島之間的船舶和飛機直航。

他說，直航的實現將進一步促進兩地人文、經濟、教育和旅遊等多方面的交流。同時透過直航不僅能縮短兩地之間的距離，更能提升雙方之間的合作與互動，並且開發更多的商機和發展潛力，以實現臺日之間的友好交流和合作關係。

此外，隨著國境解封、旅遊市場回溫，花蓮縣政府繼2月邀請新加坡、馬來西亞20家旅行業者參訪後，昨迎來香港華商旅遊協會67位業者至花蓮踩線，雙方均有意推動花蓮與香港間包機復航。

縣府代理秘書長饒忠表示，香港跟花蓮在2016年至2018年10月間，曾有包機直飛定期航班，2017年週一至週日每天都有班機往返，載客率高達9成，隨著疫情結束，交通部觀光局依「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」，補助年限至2025年，縣府將大力爭取包機直航，吸引更多遊客前來觀光旅遊。