國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前在兩岸論述當中提到「西邊」要穩定，此說法引起討論，針對此說法，侯今日也做出回應，他說全世界不管東邊、西邊甚至往南，一直一來都強調一件事，就是台灣要走出世界格局，跟全世界交朋友，兩岸很重要，不但要重啟對話也要交流。
侯友宜重申，西邊要穩定，不能像民進黨不對話、不溝通，兩岸很重要，不但要重啟對話也要交流，從學生互相交流到觀光休閒產業、經濟各方面都要全面展開交流，因為交流才能降低衝突，這是台海穩定的重要關鍵，而在「西邊」裡面，兩岸關係是最重要的，要穩定台海局勢。
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前在兩岸論述當中提到「西邊」要穩定，此說法引起討論，針對此說法，侯今日也做出回應，他說全世界不管東邊、西邊甚至往南，一直一來都強調一件事，就是台灣要走出世界格局，跟全世界交朋友，兩岸很重要，不但要重啟對話也要交流。
侯友宜重申，西邊要穩定，不能像民進黨不對話、不溝通，兩岸很重要，不但要重啟對話也要交流，從學生互相交流到觀光休閒產業、經濟各方面都要全面展開交流，因為交流才能降低衝突，這是台海穩定的重要關鍵，而在「西邊」裡面，兩岸關係是最重要的，要穩定台海局勢。
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