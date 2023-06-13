國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前在兩岸論述當中提到「西邊」要穩定，此說法引起討論，針對此說法，侯今日也做出回應，他說全世界不管東邊、西邊甚至往南，一直一來都強調一件事，就是台灣要走出世界格局，跟全世界交朋友，兩岸很重要，不但要重啟對話也要交流。

侯友宜重申，西邊要穩定，不能像民進黨不對話、不溝通，兩岸很重要，不但要重啟對話也要交流，從學生互相交流到觀光休閒產業、經濟各方面都要全面展開交流，因為交流才能降低衝突，這是台海穩定的重要關鍵，而在「西邊」裡面，兩岸關係是最重要的，要穩定台海局勢。

【全程字幕】是否出席餵藥案專案報告？ 侯友宜：面對問題從來不逃避