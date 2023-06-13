男星趙正平日前在節目上爆料，有位資深男星會藉由多項手段裝闊，並假裝追求卻不主動聯繫女方，只會丟長輩圖問候，等到女藝人或小模上鉤後，再藉機邀約女方出去將其灌醉，進而撿屍帶回家。

趙正平先前在節目《小明星大跟班》提到，某資深男星有設立一家空頭公司，但由於有聘請一位打掃人員，加上會謊稱業務都出去跑行程，公司內部也有擺設幾張桌椅及電腦，所以一般人看不出來這是一場騙局，「其實那一家公司只有他跟那個女的打掃阿姨兼總機」。

此外，趙正平透露，該男星會詢問一些小模或知名女藝人，要不要合作開發新商品等，且經常會帶她們到聲稱「自住」的套房和別墅，並有意無意地說手中有些不動產，「但是可惜啊，老天爺不給我機會，給我一個終身伴侶管我這些東西」偷偷暗示女方，等到拿到女方的聯繫方式後，卻又從來不主動，只會丟長輩圖曖昧問候。

接著，該男星便等待女生主動上門「談合作」若真約出去，趙正平直言「那個局就不一樣」，該男星會想辦法將灌醉女方，再帶對方回家，但趙正平表示，女孩們在隔天醒來後，卻都不敢向該男星提告性侵，理由是該男星本就會傳曖昧的問候訊息，加上通常是女方主動邀約見面，所以警方也很難蒐證。