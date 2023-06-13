有些人天生個性較內向，面對愛情時需要時間去熟悉，逐步開放自己的內心，《小鐵星座》運勢專欄分享慢熱型的前3名星座男，依序是天蠍男、金牛男、摩羯男，其中第1名的天蠍男性格孤獨冷漠讓人難以靠近，但他們內心深處卻有一顆炙熱的心，需另一半慢慢去挖掘。

▍第3名：摩羯男

摩羯男個性較嚴肅古板，他們對待感情謹慎，只有確定成功機率較大才會採取行動，同時也很理智且現實，清楚自己想要什麼，通常摩羯男把事業擺第一位，其次才是感情，他們不輕易表達愛意，也毫無浪漫可言，基本上不是工作就是在家裡，讓人覺得他們不過是想找個伴一起過日子，並不是因為愛情，但摩羯座的體貼只有認定對方後才會表現出來，且會非常忠誠地對待另一半。

▍第2名：金牛男

金牛男個性溫和，給人的印象總是穩重大方非常可靠。但由於他們凡事謹慎，且個性保守固執，讓他們在感情上也是過於小心，反應時常會慢半拍，因此需要長時間醞釀，去了解對方和認識自己的感情，也只有確定對方是真心的才肯真正付出。

▍第1名：天蠍男

天蠍男生性孤獨冷漠，且缺乏安全感，總是讓人感覺難以靠近，會無意間給人疏離感。天蠍座在感情方面是真誠且執著的，在他們冷漠的外表下隱藏著一顆炙熱的心，由於他們不擅於表達情感，需要極大的安全感才能慢慢施展，所以天蠍男一向慢熱，另一半需多花時間去一點點挖掘。