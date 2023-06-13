據香港《大公報》報導，早上九點，阿喵到達客戶家中，為客戶的寵物狗換上乾淨的水、加上狗糧、清潔狗窩，然後帶出門遛。近期，代餵、代遛、代鏟屎的寵物「代市場」火爆。不同於疫情時的上門餵養，滿足寵物的基本生存需求之外，寵物主們更希望寵物獲得更高質量的陪伴。於是，狗狗上門餵養、貓咪家庭寄養等新型代餵養形式不斷出現，而像阿喵一樣從事這一職業的人，行業內將之稱為寵物託管師（以下簡稱「寵託師」）。大家眼中「有閒、有錢、還能免費擼貓貓狗狗」的這一職業，讓不少年輕人投身其中。

寵物狗有每天出門如廁、聞氣味社交的需求。從前，多數主人出門時會選擇寵物店寄養，由工作人員定時帶出門並拍攝視頻發送給主人。「我的工作性質是每個月總要出差幾天，所以會找家附近的寵物店進行寄養。」飼養一隻博美的羅女士表示，自己會挑選離家近、比較熟悉的寵物店，接送更方便。

上門代遛性價比高

最近，羅女士關注到網上有人發布代遛信息，開始尋找適合的寵託師：「因為狗狗在自己熟悉的家中一定更舒服、更自在。」記者了解到，多數寵物店從業者只是完成任務式遛狗，及拍攝一段冷冰冰的交差視頻，目的是告知今天已經出門過，從主人的角度來說很難感受到寵物的狀態。另外，還有些小型犬、性格內向的狗狗難以適應寵物店的狹小空間以及複雜的氣味。「現在大家都將寵物視作孩子，不捨得牠們受苦。」羅女士說。寵託師的出現，讓主人們多了一項更優選擇。

報導稱，在小紅書APP上，有人發布深圳南山區代遛狗訂單：中小型犬30元（人民幣，下同），大型犬45元，多一隻加5元，代餵、撿屎、陪伴都可；工作日上午9：00前，晚上6：30後，遛狗時長至少1小時；上門會穿一次性鞋套、戴一次性手套、口罩。「比寵物店便宜多了！我家周圍寵物店是這個價格的五倍！」羅女士對比後認為，上門代遛更具性價比：「考察後發現，這些人基本有養寵經驗，也都很喜愛寵物，還能和狗狗互動玩耍！」

選擇家庭寄養貓咪

育養布偶貓多年，因每年春節都要回老家，尹先生嘗試過多種代養方式。「放在朋友家、寄養在寵物寵物店、請人上門餵食，包括最近很火的家庭寄養方式，我們都嘗試過。」尹先生指出，貓咪不同於狗狗，尤其是家養的寵物，對待陌生人容易有牴觸情緒，如果到了陌生環境容易產生應激反應。

相比之下，寄放在朋友家是最讓寵物主放心的方式。空間自由，願意接受貓咪寄養的朋友大多也是喜歡寵物，且已經有自養寵物的家庭。「唯一要擔心的就是，自己的貓咪會不會去到別人家，和別的貓咪打架、或者欠人情。」

不過，尹先生說近期在各種APP上出現了家庭代養貓咪的方式，有需求的家庭可以將貓咪寄養在陌生人家中，僅需50元一天。「同樣可以給寵物主拍照拍視頻，每天匯報寵物情況，價格也比較合適，這或許也會稱為未來比較流行的寄養方式之一。」

除了貓狗這一類常規動物，時下蜥蜴、蜘蛛、烏龜等動物也開始成為人類新寵。但小寵的代養，較之萌寵就略顯麻煩，對代養人要求較高。好在不少小寵在靜養的情況下，可多日不食，保持水分充足即可。

「像是蜥蜴、蜘蛛這一類，一周不餵食基本問題不大。烏龜在濾器正常，水質乾淨的情況下，一段時間沒有餵食也比較安全。」酷愛飼養小寵的Eric說，如果實在不放心，亦可考慮將小寵放置於辦公室等地方。「也就是圖個安心，同事偶爾給拍個照片，看看寵物情況。」

有溫度「代陪伴」 寵物也需安全感

00後女孩阿喵最近忙瘋了，抖音私信希望她上門幫忙遛狗、餵貓的人絡繹不絕。「從2022年底開始，訂單基本沒有斷過。」阿喵說：「我有一條遛狗視頻超過千萬次觀看，說明上門餵養的需求還是很多的。」

打開阿喵的抖音帳號「阿喵愛擼貓」，裡面全是上門餵養寵物的短視頻，上門遛狗已更新至23單，上門餵貓則多至24單。僅僅57條視頻，收穫了139萬點讚，單個視頻最高點讚近30萬次。「現在大家都從抖音短視頻認識了我並聯繫下單。」

在網友眼裡，以阿喵為代表的寵託師更加有溫度、讓寵物更有安全感。一則視頻中，阿喵詳細地將遛狗全過程以視頻的形式記錄下來：先叫聲名字打招呼，讓牠們聞氣味相互認識，再摸頭握手熟悉起來，接下來給零食加深友誼，丟個玩具增加運動量，就可以愉快地放糧或者出門了……多數來找阿喵的客戶正是因為視頻看中她極具親和力的陪伴，和自己寵物成為朋友一起玩鬧，提供高質量的陪伴。

對於阿喵來說，上門餵養是雙贏。「我在家養了2隻貓咪、1隻狗狗，本身就很喜歡寵物，代餵養可以讓我擼到不同的貓貓狗狗，太幸福了。另一方面，這些寵物主人看我的視頻，也知道寵物很開心、很安全，可以放心出遊。」

全職寵託師 收入過萬不容易

因抖音視頻發出後廣受關注、訂單不斷增加，阿喵已成為全職寵託師，「從剛開始進入這一行到現在，都是『為愛發電』，因為喜歡寵物才開始接單，定價也不高。」

在阿喵發布的代遛狗廣告單中，服務內容包括遛狗30分鐘，遛完擦腳洗腳、餵食、添水、清洗食盆，簡單處理拆家現場和家中屎尿，為主人提供小視頻、照片或進行視頻通話。此外，阿喵也會根據客戶的情況接受私人訂製服務，例如帶寵物去寵物店洗澡、去寵物醫院做術前檢查、陪大型犬玩3個小時等等，「這些額外需求是每10分鐘增加5塊錢」。

在今年春節當月，阿喵約接了30多家上門餵養貓咪的服務，最多的時候每天跑14家，「很多人以為我賺瘋了，其實並沒有，總共收入大概5000多塊錢，春節後那個月便直線下降到2000元左右了。」據她了解，能夠收入過萬的寵託師的確寥寥無幾，更多人接單量不算大，也不夠穩定，難以成為全職。

最近，阿喵開始招募團隊一起承接成都各個區的訂單。「我分配訂單給大家並不收取任何費用，只是想找到可靠的同伴，一起經營好這份小事業。」

今年春節期間，阿喵曾經接到一個上門餵養訂單，當她打開客戶家門，發現桌上擺滿了小零食與飲料，還有一張主人寫的小卡片：Hi，桌上的零食飲料是給你準備的，接下來的1個月，我家小朋友就交給你啦，新年快樂！「看到的時候很暖心，養寵人之間是會惺惺相惜的。這些主人把他們的小朋友交給我們，我們也要讓他們放心。」

上崗前系統培訓 規範行業發展

目前，寵託師的門檻並不高，寵託師需要什麼專業資質，沒有太高的要求。大多數寵物主人通過社交平台和二手交易平台進行交易，雙方並不掌握對方真實身份信息，存在較大隱患：一方面易造成財產損失，因無法保證上門餵養的人員是否存在竊取或損壞家中財物、傷害或偷竊寵物的主觀惡意，所以可能會導致買家的財產和寵物發生安全隱患；另外可能存在寵物主自身安全隱患，部分寵主因服務需要會事先把鑰匙直接提供給寵託師，存在較大的人身安全風險。

同時，相關法律法規還不夠完善，只能靠寵託師對自己進行約束和規範。此外，對於寵託師來說，風險也一樣存在：上門餵養期間，非寵託師原因寵物丟失責任怎麼判？遇到不友好的寵物、被抓傷咬傷怎麼辦？雙方沒有訂立合同，出現糾紛怎麼辦？「我曾經就因為一隻大狗力氣太大，在遛狗過程中摔倒過，幸好沒什麼大礙。」阿喵說。

現在，已有平台開始進行上崗前的系統培訓，服務過程通過平台直播，能讓主人可以遠程觀看代餵養的情況，以此來保證寵物及財產安全。可以預想，寵託師這個職業未來可能會更專業化、更精細化，職業門檻會拔高，行業發展得更加規範化。