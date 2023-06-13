針對小股東提問林之晨在PLG球場丟水瓶一事，蔡明忠說，林之晨個人脫序除了自己要改善，公司也並未將此事件當做個人行為，因為是公司最高行政首長，對台灣大的形象造成打擊，因此將以公司治理的高標準進行行政處理。

蔡明忠說，今年股東會舉行董事改選，會後將召開董事會，並由薪酬委員會討論，對林之晨採取適當懲處，財務上希望他提撥一部份以他的名義，發展基層的藍球運動，才是對藍球運動有所幫助，因此，台灣大希望在對他做出適當行政懲處同時，也對基礎藍球運動做出有建性的幫助。

PLG職籃在10日富邦勇士主場，富邦勇士與新北國王的爭霸戰第四節比賽，因不滿裁判做出對勇士洋將辛特力（Mike Singletary）、林志傑連續做出技術犯規的爭議判決，引爆球連不滿甚至往球場丟水瓶事件。林之晨周六深夜發文，承認丟水瓶的其中一位是他，「對於今天在和平籃球場上，沒有控制好情緒，而做出不合宜的行為、錯誤的示範，在此鄭重向聯盟、球團及所有球迷朋友，至上最深的歉意」。