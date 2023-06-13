台中太平區市議員蔡耀頡在端午節前夕向太平警分局及所屬派出所和交通分隊送上300顆香噴噴的肉粽，以慰勞警察們平日辛勞的付出和對地方治安的貢獻。這個舉動讓許多不能回家的警察同仁在佳節前夕感受到了節日的氣氛。

作為長期支持警政工作的市議員，蔡耀頡每年都在端午節前夕準備暖心的肉粽，慰勞警消人員。今年，他親自將300顆古早味肉粽逐一送到各派出所，員警們品嘗後讚不絕口，稱這是有媽媽的味道。太平警分局分局長蔡慶星也代表全體員警表示感謝，對蔡議員的支持和肯定心存感激。

慰勞警察們平日辛勞，台中市議員蔡耀頡在端午節前夕向太平警分局及所屬派出所和交通分隊送上300顆香噴噴的肉粽。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

蔡耀頡表示，非常感謝太平分局對太平地區治安所做的努力。他經常在晚上回家的時候看到警察同仁仍然在路口執行酒駕取締和臨檢工作，明白他們的辛苦。透過這點小心意，他希望能讓警察們在端午節前夕感受到節日的氛圍，並給予他們肯定和支持。

蔡慶星感謝蔡耀頡期以來對警政工作的支持和對警察同仁的肯定，他最後呼籲民眾在端午連假期間外出或返鄉時務必注意行車安全，切勿酒後駕車，祝願大家平安出遊，度過快樂的假期。