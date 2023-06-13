中央氣象局13日針對屏東縣發布豪雨特報，而據數據顯示，截至當天早上12點，全台最高累積雨量落在屏東牡丹鄉池山有172毫米，且前10名有8名位在恆春半島，對此，台水原訂14、15日要停水施工也暫緩辦理，將擇期再辦。

近日受谷超颱風牽引低壓滯留鋒面及梅雨等影響，屏東縣連日雨勢不斷，枋寮鄉還傳出因雨勢過大、導致路樹傾倒壓壞停在路邊停車格內的小客車，所幸未造成人員傷亡；據中央氣象局統計資料顯示，截至13日中午12點，全台最高累積雨量落在屏東牡丹鄉池山有172毫米，且前10名有8名位在恆春半島。

對此，中央氣象局13日針對屏東縣發布豪雨特報，而台水公司因要施作「溪墘橋（南側）改建工程暨石牛溪橋送水管連接工程」，原訂14、15日的停水施工計畫也暫緩辦理。

台水指出，為滿足恆春、墾丁、鵝鑾鼻等地區觀光旺季用水需求及提升區域供水穩定，正積極辦理「溪墘橋（南側）改建工程暨石牛溪橋送水管連接工程」，並訂於14、15日停水施工，但因恆春、墾丁等施工區域連日降雨，考量人員施工及交通安全，決定暫緩辦理，將擇期再辦