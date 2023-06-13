鼎泰豐提供穩定的服務品質，受不少饕客喜愛，一名男子認為，鼎泰豐沒有大家說得這麼神，坊間店家賣的小籠包口味更好，「大家不覺得名過其實嗎？」網友則表示，一般的連鎖店或路邊攤口味做得再好吃，都很難做到維持環境乾淨衛生。

原PO昨（12）日於PTT八卦版指出，不解為什麼這麼多人盲目吹捧鼎泰豐，指定要吃小籠包，坊間比它好吃的比比皆是，有的店家口味甚至遠勝鼎泰豐，且鼎泰豐已從米其林評鑑落榜很久了，「大家不覺得名過其實嗎？」

貼文曝光，讓網友反駁，「盲目的話早就被消費者淘汰了」、「很多比它便宜好吃的，幾乎都是髒髒老店」、「乾淨衛生就打爆大部分餐飲業」、「乾淨衛生，最重要的是品牌信任穩定度」、「鼎泰豐CP值爆表啊」、「不管你走去的鼎泰豐哪間分店，都能維持同樣的品質，消費者不必擔心，這個很多連鎖店也不一定辦得到」。

也有人指以現今物價而言，鼎泰豐售價不算貴，「在北部消費久了，其實鼎泰豐價格不貴」、「鼎泰豐真的算便宜了」、「鼎泰豐真的算便宜，那些覺得貴的人真的很可憐」、「真的便宜，百貨公司最便宜的了啊」。