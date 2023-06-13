役政署長關懷受傷退役男，12年來供7萬408人次生活協助。

端午佳節將至，內政部役政署長沈哲芳13日偕同南投縣民政處長林琦瑜前往南投縣水里鄉，探視服義務役期間因公癱瘓的陳姓退伍弟兄，致贈慰問金、書籍等慰問品，27年來關懷從未間斷，同時也對熱心提供生活協助、發揮同袍情義的替代役男們表達肯定之意。

役政署指出，陳姓弟兄服義務役期間因公受傷，導致全身癱瘓，27年前沈哲芳（時任股長）隨省府兵役處長王仲超探視陳姓弟兄後，為加強照顧重度身障弟兄，研訂「台灣省加強照顧義務役重傷殘退伍軍人作業要點」並自 1996年7月1日起實施。

役政署表示，除每年發給身障弟兄3節慰問金外，再發給全癱每月7000元、半癱每月3000元的安養津貼，另外役政署為減輕家人負擔並提升弟兄生活品質，2011年起持續遴派替代役役男前往提供陪伴關懷、協助文書資訊及就醫等服務。

沈哲芳等人訪視陳姓弟兄時，陳家人十分感謝署長長期以來的關懷，對於政府推動替代役役男到府提供生活協助等服務，給予肯定與感激。

沈哲芳表示，近12年來，役政署推展替代役男提供服役受傷退伍人員生活協助服務，已有1230名役男到140名弟兄家中提供生活協助，服務總數達7萬408人次，除強化對受傷退伍（役）人員的照顧外，也讓家屬有更多的喘息空間，呼籲有需要協助者可善加利用。

沈哲芳說，為了鼓勵服役受傷退伍弟兄走出戶外，役政署今年陸續於北、中、南、東及離島分區辦理座談聯誼活動，邀請弟兄及其家屬共同參與，與外界互動交流，期望政府的美意與替代役役男的愛心，能讓這些受傷弟兄感受到溫暖。