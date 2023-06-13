繼福特汽車之後，美國汽車製造業龍頭通用汽車（General Motors）上周四宣布與特斯拉達成合作協議，未來通用的電動車車主可以使用特斯拉的超充網路，以及通用將採用特斯拉在北美洲的充電頭（charging plug）標準，這意味著北美三大電動車品牌已經就充電硬體標準達成一致，而北美逾五分之三的電動車未來將使用同一套充電系統。

成為該合作案的最大贏家，因為和AI沾上邊等因素已經起漲的特斯拉在周一連漲第12天，終場上漲2.22%，收在249.83美元；過去12日累計上漲近37%。

上周六特斯拉執行長馬斯克在傳奇投資人Bill Miller正在放空特斯拉股票的新聞底下留下一個大笑的表情符號。

根據S3 Partners，自5月25日到6月9日這短短11個交易日，放空特斯拉股票已慘賠約60.8億美元。

目前在北美地區，電動車充電頭主要分為兩大系統，分別是特斯拉獨有的「北美充電標準」（North American Charging Standard，NACS），以及其他電動車製造商採用的「組合充電系統」（combined charging system,CCS）。

特斯拉NACS充電系統的優點包括更輕便小巧，以及更容易使用。

在美國和加拿大所有快速充電站中，特斯拉的超充站（Tesla Superchargers）約占60%。《消費者報告》（Consumer Reports）資深政策分析師Chris Harto日前表示，可以預見這將形成一種「滾雪球效應」，越來越多汽車製造商將加入並轉向特斯拉的充電系統。

周一Blink股價飆升9.40%，ChargePoint漲6.7%，在美國上市的Tritium漲5.6%。

已經在2020年提供特斯拉連接器的EVgo周一宣布在全美的快速充電網路都將引進特斯拉的NACS連接器。

ChargePoint宣布自家產品將提供NACS連接器選項，而已經投入使用的充電設備也將進行升級。

總部位於澳洲Tritium表示，在美國和其他決定採用NACS系統的市場，自家的充電器將加入NACS連接器。

Blink表示，特斯拉、通用和福特最近發布消息讓我們清楚看到電動車充電產業的發展方向。

投銀Piper Sandler預估到2032年，特斯拉的充電網路營收將達到約96.5億美元，其中一半以上來自於使用該網路的其他電動車製造商。