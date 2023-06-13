LaLa（蘇心甯）在謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，討論「不養我就告你！活該被孝順兩字綁架？！」議題，透露從小就打工替父親還債，之後更是每月支付父親2萬元生活費，不料父親在2年前罹患阿茲海默症，她感嘆表示「原本希望等到爸爸一句道歉，但現在無法實現了。」

LaLa回想，從小父親長期失業、酗酒、對母親家暴，國中二年級時父母離婚，兩姐妹跟著父親生活，「媽媽四處借錢付給爸爸50萬才順利離婚。」當時才14歲的LaLa一肩扛起養家的重責大任，從冰淇淋店、餐廳、服務業，直到去髮廊當學徒後才穩定下來，「髮廊一個月薪水7千，每天補貼100元餐費，我想著不要吃飯省下來，一個月收入連同餐費就有1萬元，可以補貼家裡租金、生活費。」

擔心父親會騷擾在市場賣菜的母親，LaLa還告訴父親找她要錢就好，「17歲的時候爸爸嫌我賺得少，還說為什麼我不像他朋友的女兒，去唱唱歌、陪人家吃飯就可以賺錢」，母親知道後擔心女兒被推入火坑，付給父親20萬元，LaLa跟妹妹才能夠離開父親跟著母親生活。

LaLa說，升高中暑假時打工籌了3萬註冊費，結果卻被父親拿去還債，當她跟髮廊同事訴苦，同事們卻都笑她笨、她父親根本不愛她，但LaLa反駁：「爸爸很愛我，他只是不愛工作。我只是孝順不是笨！」當LaLa當上髮型設計師後，父親總用各種理由向她要錢，一直到她24歲懷孕時跟男友討論到結婚，父親開口要錢，LaLa決定瞞著男友偷偷給了50萬聘金後不再讓父親予取予求，「我覺得親情債還夠了！只是怕哪天看到爸爸變成街友，自己良心會過不去，後來跟爸爸協商一個月給兩萬。」

2年前父親得了阿茲海默症住進安養院，LaLa從每個月付2萬元的生活費變成支付安養院的3萬5千元費用，她坦言：「還是很渴望有父愛，希望等到爸爸一句道歉，因為他讓我跟妹妹這麼辛苦。」面對已經不認得LaLa的父親，她也透過鏡頭對他說「希望你可以少受一點病痛，如果時間重來，希望你可以好好愛我跟妹妹還有媽媽。」

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