面對新北幼兒園餵藥風波持續延燒，以及民調暫居第三，目前外傳有藍營基層醞釀將在下月的國民黨全代會中換侯，甚至揚言換侯不成將改投柯文哲；對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今回應，將堅定自己的腳步。

侯友宜今受訪時表示，自己將會堅定腳步，面對挑戰全力以赴，侯更強調這是自己應盡的責任，也是願意為國家奉獻的機會。

至於與前高雄市長韓國瑜熱線、2人何時合體？侯友宜表示，整個社會賢達以及所有能夠團結一致的朋友，不管任何形式場合，都會與他們一起同心齊力守護國家。

【全程字幕】是否出席餵藥案專案報告？ 侯友宜：面對問題從來不逃避