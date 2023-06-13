面對新北幼兒園餵藥風波持續延燒，以及民調暫居第三，目前外傳有藍營基層醞釀將在下月的國民黨全代會中換侯，甚至揚言換侯不成將改投柯文哲；對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今回應，將堅定自己的腳步。
侯友宜今受訪時表示，自己將會堅定腳步，面對挑戰全力以赴，侯更強調這是自己應盡的責任，也是願意為國家奉獻的機會。
至於與前高雄市長韓國瑜熱線、2人何時合體？侯友宜表示，整個社會賢達以及所有能夠團結一致的朋友，不管任何形式場合，都會與他們一起同心齊力守護國家。
面對新北幼兒園餵藥風波持續延燒，以及民調暫居第三，目前外傳有藍營基層醞釀將在下月的國民黨全代會中換侯，甚至揚言換侯不成將改投柯文哲；對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今回應，將堅定自己的腳步。
侯友宜今受訪時表示，自己將會堅定腳步，面對挑戰全力以赴，侯更強調這是自己應盡的責任，也是願意為國家奉獻的機會。
至於與前高雄市長韓國瑜熱線、2人何時合體？侯友宜表示，整個社會賢達以及所有能夠團結一致的朋友，不管任何形式場合，都會與他們一起同心齊力守護國家。
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