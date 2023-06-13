高雄仁武區鳳仁路與仁心路口昨（12）早發生一輛轎車突然衝進前方等紅燈的機車群中，造成整排機車如保齡球般被撞飛，有騎士甚至飛到空中翻轉1圈後落地，車身零件、安全帽當下噴散到路面，驚悚過程曝光，造成5人受傷送醫，肇事駕駛事後稱剎車失靈，詳情仍待警方釐清。

記者爆料網曝光事發畫面，只見有數輛機車在該路口停等紅燈時，後方突然出現一輛白色轎車直直往前開，當場把整堆機車撞飛，猶如「打保齡球」，有騎士飛到空中幾乎翻轉了1圈才重重落地，也有騎士安全帽噴飛，數名騎士事後跌坐路邊、驚魂未甫，路面上全是散落的物品，過程相當驚悚。

轎車突然衝進前方等紅燈的機車群中，造成整排機車如保齡球般被撞飛，有騎士甚至飛到空中翻轉1圈後落地，車身零件、安全帽當下噴散到路面。（翻攝照片）

警方表示，事發在昨12日上午9時，仁武區鳳仁路與仁心路口發生交通事故，員警獲報到現場處理，年約48歲的趙姓男駕駛行駛在該路口的慢車道（南向北）直行，自稱因煞車失靈，才導致追撞前方停等紅燈之1輛轎車、6輛普重機車。

駕駛人經酒測值均為0，受傷民眾共計5人，1名送榮總、4名送長庚醫院，均意識清醒、無生命危險。警方呼籲，駕駛人行車上路應注意自身精神狀況，隨時注意車前狀況並保持行車安全距離，確保行車平安。