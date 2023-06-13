台達（2308）13日召開股東會，議程進行順利，連同史上最高現金股利9.84元等議案均全數在33分鐘內順利過關，台達董事長海英俊在股東會上表示，過去一年，台達持續耕耘「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大業務範疇，並已初獲成效，不僅於去年成為亞洲高科技硬體設備產業首家、全球第125家通過SBT Net Zero目標審查的企業，展望未來，更要做到在2030年前範疇1與2達到碳排放較2021年降低90％，海英俊表示，台達去年已達成下降13.5％的年度目標，同時全球據點的用電更已有63％來自再生電力。

去年國際市場遭遇貨幣政策緊縮、通膨壓力居高不下，總體環境動盪不安，然而另一方面，全球自疫情以來的供應鏈失衡情況逐漸緩和。在台達全體同仁的努力下，公司全年營收及每股稅後盈餘均有成長。2022年合併營業額為新台幣3,844億元，較上年度成長22.2％；營業毛利為新台幣1,108億元，毛利率28.8％；營業淨利為新台幣414億元，淨利率10.8％；稅後淨利為新台幣327億元，稅後淨利率8.5％；每股稅後盈餘新台幣12.58元，股東權益報酬率為19.13％。

過去一年，台達持續耕耘「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」三大業務範疇。在電源及零組件，台達持續以電力電子的核心能力，在許多應用中穩居全球領導地位，例如新推出的3200W鈦金級伺服器電源，採用了氮化鎵（GaN）的設計，比起矽基MOSFET，功率密度可提升25％，電源效率更可從過去的94％提升至96％。此外，台達十多年前就開始投入車用及電動車市場，除了提供車用電感及車用風扇等零組件，亦直接供應全球一線車廠的關鍵系統，包括馬達及馬達控制系統等等。 在自動化範疇，台達的工業自動化產品及解決方案，協助全球許多客戶建構更具彈性及韌性的智能製造產線，同時也為客戶逐步實現節能減碳的永續目標。以流體設備為例，往往需要長時間不間斷地運作，電力耗損非常龐大。透過台達的自動化解決方案，可協助客戶提高產品效能，相較傳統設備，改善能耗達34％。管理者更可從後端的管理平台，監控所有設備的運作狀態及各終端的電力使用資訊，制定出最佳化的用電策略。

在基礎設施方面，隨著雲端服務大量增加，資料中心產業蓬勃發展。高效能運算帶來的散熱問題及耗能激增，是產業碳排能耗的挑戰。台達的「兩相浸沒式液冷」資料中心解決方案，可將電子設備直接浸泡在不導電、沸點低易蒸發的冷卻液中，透過冷卻液的相變帶走熱量，提高散熱效率，比起傳統的氣冷式散熱大幅減少84％能耗。去年台達亦在蘭嶼打造了儲能系統，協助解決當地在夏季因觀光人口大量湧入，而造成尖峰時段用電量激增的問題，有效強化離島電力系統穩定性，這個案例也在聯合國COP27周邊會議中與國際意見領袖分享。 一路走來，台達始終堅持業務發展結合永續目標。去年台達成為亞洲高科技硬體設備產業首家、全球第125家通過SBT Net Zero 目標審查的企業，要在2030年前範疇1與2達到碳排放較2021年降低90％，去年已達成下降13.5％的年度目標，同時全球據點的用電更已有63％來自再生電力。而2022年公布的道瓊永續指數評比中，台達連續12年入選，環境面與社會面的整體成績也獲得全球電子設備產業最高百分等級的肯定。