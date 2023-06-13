長佳13日股東會承認去年營業報告書及財報，去年合併營收13.55億元、稅後淨利1.07億元、EPS為2.83元，會中通過盈餘分配案，，每股配發現金股利1.90元。

長佳表示，長佳有機電工程及運動場館兩大事業，其中機電工程在手訂單約20億元，主要以廠房及商辦大樓的機電工程為主，去年及今年第一季機電工程營收占比72％。運動場館疫情前每月營收曾達3～5千萬元，營收占比30％，受疫情影響，去年營收占比27％～28％，第一季向來是營運傳動淡季，今年首季營收占比28％。

長佳指出，長佳原本取得台北市和平籃球場館、中正運動場館，新北市有中和、新店及板橋三座運動場館，桃園則有蘆竹運動場館運營。和平籃球場館及大安運動場館合約到期，台北市將兩場館合併為一重新招標，長佳取得台北市大安運動場館及和平籃球場館的運營權，目前雙北及桃園維持6個運動場館運營，如果有運動場館合約到期，不排除爭取運營權。