刺青師傅彫博因為不滿幼女於2021年10月被蔡姓保母照顧不周而死亡，彫博率眾到蔡姓保母的住家理論並動用私刑，橋頭地院共對彫博判處在公共場所聚集3人以上施強暴下手實施罪、恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪，共判刑7月10天與罰金1萬元。

彫博於2021年10月14日將女兒送給蔡姓保母照顧，疑似蔡姓保母照顧不周，導致彫博的女兒死亡，蔡宜玲所涉過失致死罪嫌，由檢察官另案偵辦中。彫博對此相當不滿，正打算向蔡姓保母理論時，綽號「正義哥」的徐奕及其陳姓友人也關心此事，於是眾人到蔡姓保母的住家理論。

由於蔡姓保母的說詞不被彫博等人接受，彫博基於聚集3人以上下手實施強暴及傷害犯意，接連掌摑蔡姓保母3次，導致致左臉鈍挫傷。其他的徐奕、陳姓友人、王姓友人則透過手機直播，為彫博助勢。

彫博還恐嚇蔡姓保母：「我可以用盡我所有的人力然後把妳搞到妳家消失看看」、「妳很有種呢，妳真他媽很有種呢，全高雄沒有幾個敢惹我，妳敢惹我」、「妳沒遇過流氓嗎，妳有遇過嗎，流氓比警察還要好用」。這些話語令蔡姓保母心生畏懼，且彫博在離去時還以三字經辱罵蔡姓保母，以及「人家顧三個四個都沒事，XXX，妳顧一個有事情」等語。

此案經仁武分局報請橋頭地檢署，橋檢起訴。橋頭地院審理後，對於彫博犯在公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪，處有期徒刑6月。又犯恐嚇危害安全罪，處拘役40日，此兩罪可易科罰金。又犯公然侮辱罪，處罰金1萬元，可易服勞役。

至於正義哥，犯在公共場所聚集3人以上施強暴在場助勢罪，處拘役40日，可易科罰金。另外的陳姓與王姓友人均犯在公共場所聚集3人以上施強暴在場助勢罪，各處拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。