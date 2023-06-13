今年大學申請入學共有4萬2865人符合登記資格，統一分發結果明（14）日上午9時在大學甄選入學委員會公布。由於今年各大學在申請入學管道共要招5萬7839人，但卻僅有4萬多人符合登記資格，在供過於求的狀況下，絕大多數考生都會上榜。

112學年大學「申請入學」第二階段指定項目甄試，各大學皆已公告錄取結果，經各大學錄取的考生（含正、備取生）應於6月8日至6月9日，每日上午9時起至下午9時止至大學甄選入學委員會網站完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。凡未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

今年大學申請入學共有2229個校系參與，總共要招收5萬7839人，含一般生名額5萬3856個、原住民生3312個、離島生256個、願景計畫生415個。今年共有7萬6112人報名申請入學，但經過各校篩選後，有4萬2865人符合統一分發資格，在供過於求的狀況下，要考上大學並不難，關鍵在於是否錄取自己心目中的理想校系。

大學甄選入學委員會表示，今年大學申請入學統一分發結果預定於6月14日上午9時起在官網公告，不另寄書面通知。