為協助青年在疫情期間的勞動市場中穩定，勞動部推出「青年就業旗艦計畫」，只有給付青年薪資3萬元以上、提供訓練，就可以領取最多10.8萬元訓練費用，考量疫情趨穩及初任人員薪資上升，勞動部近日修正青年就業旗艦計畫，加碼門檻修正為要達3.4萬元以上，且最多也僅剩5.4萬元補助。

為結合產業資源，提升事業單位僱用青年之意願，提供青年務實致用職業訓練，以增加15歲至29歲以下青年就業機會，訂定青年就業旗艦計畫，工作崗位訓練期間，自實際開訓日起算，以3個月為限、最高可領取3萬6000元補助，但每月給付學員薪資達3萬4000元以上、則可領取最高5萬4000元補助。

勞動部勞動力發展署訓練發展組副組長游勝璋表示，考量勞動部公布的初任人員薪資每月平均達3.4萬元，加上就業市場缺工、薪資有提升空間，因此加碼門檻再拉高，且目前就業市場與疫情間不甚相同，因此補助額度也有調整。