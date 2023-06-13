百年強震侵襲敘利亞和土耳其邊境，迄今4個多月，敘利亞難民和國內流離失所者，因災後重建急迫及長期國內衝突等因素，仍須仰賴國際間的人道救援。基督教芥菜種會與國際人道救援組織Habibi International合作，在地震重創的阿勒坡（Aleppo）提供避難所，將持續照顧流離失所的兒童及難民。

雖然敘利亞複雜動盪的政治局勢，各國捐贈援助物資難以進入，芥菜種會克服重重困難，與國際救援組織Relief Experts Association UDER連結，今天將第二批總重7.8噸的愛心物資，在基隆港碼頭裝運上船，預計7月底抵達土耳其Mersin港，再運達敘利亞。

苗栗縣苑裡鎮鍾小姐號召鄉親一起送愛到災區，苑裡鎮附近的通霄和大甲等地，民眾紛紛響應。鍾小姐說，不論海內外，這些物資就是要用來幫助需要的人，如果每一個人都能散發愛和善良，這世界會有很大的改變。

第一批愛心物資已於2月16日緊急透過Habibi International，經空運從黎巴嫩轉入敘利亞援助災民。第二批愛心物資芥菜種會連結Relief Experts Association UDER，今天在基隆港碼頭運送上船，將總重7.8噸（844箱），包括衛生用品、衣物等，以海運方式提供難民支持。

基督教芥菜種會執行長李肇家說邀請大家響應支持海外急難救助金計畫，每月捐款500元，持續支援敘利亞難民及流離失所者基本生活所需，重新獲得希望和重建生活。捐款可洽芥菜種會官網。