世芯-KY受到北美AI客戶的晶片量產動能加持，5月合併營收為27.22億元，月增加4.39%，年增加170.57%，已經連續3個月改寫歷史新高；前5月合併營收110.39億元，年增加143.49%，也直逼去年全年的137億元。法人樂觀推估，若動能持續延續，世芯-KY有機會在今年上半年營收就和去年全年打平，成長動能驚人。

世芯-KY今年在高速運算的IC及先進製程IC相關設計需求仍持續強勁下，營運動能強勁，加上近期生成式AI掀起一波話題，都讓世芯-KY前景備受看好。世芯-KY目前已掌握到北美、大陸、歐洲市場數個5/3奈米的AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)設計需求，NRE委託設計業務需求強勁，動能將維持至明年，今年起也會看到5奈米製程加入營收貢獻，2024年甚至可以看到3奈米製程在HPC(高速傳輸)及汽車ADAS(高級輔助駕駛系統)的營收貢獻。

此外，日前世芯-KY總經理也喊話，第二代AWS的ASIC(客製化晶片)訂單，並未如外界傳聞有掉單風險，現在雙方正緊密洽談中，相信第三季就會有明確的進展。