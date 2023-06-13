海巡署中部分署第三岸巡隊等單位，於端午前夕實施威力掃蕩。（海巡署提供／孫英哲彰化傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊等單位，於端午前夕實施威力掃蕩。（海巡署提供／孫英哲彰化傳真）

海巡署日前發生澎湖馬公安檢所副所長讓中國大陸籍人士無證上岸的事件，國安邊防出現人為漏洞，引發譁然。為防範走私、偷渡等不法情事，海巡署中部分署第三岸巡隊結合轄區岸、海單位及第三巡防區指揮部第十二海巡隊等單位，於端午前夕分別於苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩，展現查緝實力。

本月初有中國大陸籍人士搭遊艇到澎湖馬公，在沒有簽證的情況下想要上岸吃美食，並偷拍馬公商港副所長違規放行讓他們上岸的交涉過程，從曝光的偷拍影片可發現，該海巡官員還提醒陸客小心一點，不要被抓到。該事件曝光後，引發議論，該名副所長已被海巡署調為非主管職懲處。

上述縱放陸客無證旅遊澎湖的事件除對海巡署形象造成重大傷害，也讓民眾質疑國境邊防形出現漏洞，海巡署除已依法展開懲處，也趕在端午前夕進行威力掃蕩。

海巡署中部分署第三岸巡隊昨晚同步擴大執行港口安檢丶岸際巡邏等勤務，針對轄區岸際、涵洞、廢棄空屋、防風林及河道等處所，利用紅外線熱顯像等高科技裝備，並結合海巡偵蒐犬加強全面查察。

這次海巡掃蕩任務共計動員14車、6機、53人、2犬，由第三岸巡隊上校隊長張子誼實施勤前教育。第三岸巡隊指出，：端節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，該隊秉持「寧願多做、不可少做」及「用最高標準執行勤務」，徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化港口查緝及安檢勤務。