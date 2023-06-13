興富發建設（2542）董事長曹淵博今（13）日主持股東會時，被股東提問到有關台中工地爆發中捷意外事件，興富發今天對公安事件有作因應措施，對此，曹淵博首度表態，指出「此次事件，興富發不可避免要承擔一切任務和責任，已加強各工地自主檢查。」興富發評估，原來預計2023年完工入帳，總銷達67.3億元、已售59.92億元的「文心愛悅」，確定因工安事件被停工，而遞延至2024年，不可能在今年入帳認列。

曹淵博指出，興富發建設由於疫情以來持續缺工、造成工程進度遞延，加上俄烏戰爭遲遲未解，原物料成本上揚，使得去年完工結案進度，銷售成績，都比前一年度減少，全年合併營收下降至266.27億元，稅後純益衰退至39.1億元，EPS為2.29元。

今天股東會除承認去年度財報外，也通過股利配發案，包括0.5元現金、1元股票，合計共1.5元。

有股東提問，未來業績？有關最近的公關問題，工地的委外包商，應把違法降到最低標準，如果獲利都名列前茅，那麼在未來三年是不是也把公安成績也名列前茅，這個比商譽更重要？另外加盟cama咖啡、進度如何？

興富發建設副總經理廖昭雄表示，目前興富發所有推案進度都依原訂計畫進行中，但有些完工個案，「蘿曼蘿蘭」預計2026年完工，「愛琴海」2024年完工，還有整理好一張推案明細表，會另交股東參考，至2027年已排程完成完工認列資料。

至於，公安問題，曹淵博回答，「公司不可避免要承擔任務和責任，自發生台中中捷公安事件之後，我們也加強各工地自主檢查，也接受主管機關對我們工地查核，日後一定依各相關規定落定公安措施，這次也是給我們一個調整的機會；至於其他飯店和個案營收及獲利，會後會再請主管對股東作說明。」

廖昭雄表示，原來預計2023年完工入帳，總銷達67.3億元、已售59.92億元的「文心愛悅」，確定因工安事件被停工，而遞延至2024年，不可能在今年入帳認列。

興富發預期，未來房市主力將為剛性需求為主，其中總價650～1,300萬元的剛需產品最被看好。

曹淵博指出，目前依在手新案和工程進度，興富發加計子公司的案量，自今年至2029年，完工量將高達4,400億餘元，未來中長期業績成長動能無虞。