前EXO成員、大陸男星吳亦凡（Kris）去年因涉強姦罪及聚眾淫亂罪等多項罪名，遭判13年有期徒刑，先前網友爆料他入獄前須經過嚴格搜身，有工作人員自稱在該看守所工作，稱吳亦凡的「那話兒」並非外界所傳的牙籤，就是普通尺寸。而港媒報導，疑是為了補繳稅金，近日吳亦凡託人低調出售上海豪宅，原本掛牌價格為1.28億人民幣，最後以1.15億人民幣賣出，虧了1300萬人民幣（約5580萬台幣）。

吳亦凡前年遭網紅都美竹爆料涉嫌性侵又始亂終棄，對象還不只一人，吳亦凡第一時間駁斥所有傳聞，稱自己坦蕩蕩，「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！我對自己上述的所有話負法律責任！」沒想到後來「神預言」自己的結局，不僅被關押，個人和工作室微博被查封，更遭當局全面封殺，相關作品不是被下架就是除名。

最近有人在網上分享，朋友在北京朝陽看守所被拘留遇到吳亦凡，指他可能是為了減刑當了班長，還有兩人照顧他的生活起居。而去年YouTuber「老王」爆料，表示有獄友直擊吳亦凡被關後夜夜落淚，至於常被網友拿來當哏的「吳籤」綽號，負責驗身的獄中人員透露吳亦凡就是「一般人的尺寸」，澄清外界的形容應該都只是玩笑話。

據《東網》報導，吳亦凡入獄後還有許多賠償金或稅金要繳，或許是因為經濟吃緊，賣房仲介爆料吳亦凡低調出售上海黃金地段的豪宅，房屋中家具俱全、還有健身房及能看到黃浦江夜景，而吳亦凡非常低調，不用自己的本名而是請人代為出售，最後以低於掛牌價格1300萬的售價1.15億人民幣賣出，可見他目前應是相當缺錢，急著拿到現金。