美亞5月營收5.68億元，年增6.67%、月增14.91%，登今年次高；前5月營收27.13億元，年減1.44%。美亞表示，今年以來面對全球經濟預測，持續聚焦在FED升息、烏俄戰爭、通膨控制、銀行破產、大陸解封後利多消息等事件上，但過去數月，上列均未對台灣帶來更多正面消息，最新經濟成長預測，主要經濟體普遍下修，台灣較今年初預估值略調低，大陸、日本、東協則高於去年末預估數。

美亞列出環境六大變數，一高通膨、高利率、逆全球化的衝擊(全球供應鏈重組衝擊)；二今年大陸鋼企前4月仍處於增產狀況，大陸鋼鐵產能對全球鋼價的影響；三全球鋼鐵產能過剩態勢不變；四歐盟今年10月碳邊境調整機制(CBAM)試行，目標2026年全面實施，台灣也有2050年淨零碳排政策，碳中和趨勢的重要性日增；五國際經貿整合被排擠，雖然美亞外銷不大，仍會面臨關稅、非關稅障礙；六地緣政治風險為經濟投下變數，除了烏俄戰爭尚未停，南海、台海等局勢亦緊張須關注。

美亞兩項主要產品，以觀察未來市場發展，其中碳鋼鋼品有三項觀察，一鋼材價格若不能止穩，將影響下游產銷，鋼價在111年7月往下跌，到六月開盤鋼價仍看不到落底狀況；二營建工程用管件需求減緩，下半年包括國內公共工程、商辦、工業廠房、住材等需求都有減緩傾向；三機械加工用管件復甦緩慢，美亞其主要用在汽機車上，汽車海外統計來看，第二季有微幅上漲，尤其是電動車，但機車包含整車或零件，均尚未看到復甦。

美亞不銹鋼品亦有三個觀察點，一原材料成本巨幅波動形勢尚未回穩，不銹鋼的原料，鎳價今年以來下修三成；二外銷需求減少，衝擊內銷的價格及出貨，在過往三年疫情期間外銷市場重複訂單，疫後需求回歸正常穩定，但經濟下行下，外銷需求未能回穩；三供大於需格局難以修正。

美亞去年每股盈餘1.2元，日前股東會通過配息1元，維持較高股利配發率達83%，以周一收盤價23.6元計算，現金殖利率達4.23%。本周二除息首日，現金股利7月6日發放。

精剛去年每股稅後盈餘(EPS)1.12元，年成長143.48%，為近10年來每股獲利表現最好的一年。精剛股東會會中決議通過配發現金股利每股新台幣0.7元，配發率達62.5%，以周一收盤價36.45元計算，現金殖利率1.92%。精剛本周二除息首日，並於7月10日發放現金股利。

精剛5月份自結合併營收為新台幣2.24億元，年增71.13%、月增4.08%，連續4個月單月出貨金額站穩在2億元以上；累計合併營收為10.66億元，年增78.66%。在航太與油氣產業接單表現強勁，精剛第二季營收力拚超過上一季表現。

今年受惠於全球航空市場快速恢復至疫前水平，航太訂單成長顯著，同時在政府推動國防自主與地緣政治的雙重產業商機影響下，持續努力提升國防供應鏈的能力。精剛今年度的營運目標便是將聚焦在國防航太產業用高階鎳基及鈦合金的銷售。除了鞏固既有客戶外，並持續開發歐美地區精密鍛造新客戶，至今成效斐然。