人工智慧技術能夠簡化銀行業複雜的流程，但涉及客戶敏感訊息的業務，目前銀行業仍持保守態度，有高層坦言，現階段，人工智慧技術仍處於早期發展的階段，並不是非常成熟，因此若用在與客戶敏感訊息有關的業務上，太危險了。

CNBC報導，Money 20/20全球金融科技展在荷蘭阿姆斯特丹登場，聚焦在銀行業如何運用人工智慧技術，荷蘭銀行業巨頭ABN Amro正嘗試在其業務流程中加入生成式人工智慧技術。

高階主管Annerie Vreugdenhil透露，公司將此技術用在統整員工與客戶之間的問答，幫助員工快速蒐集並釐清，透過人工智慧技術回答常見的問題，加速業務效率。

此外，有銀行將人工智慧技術用來改善內部運作並分析客戶行為，但目前仍觀望生成式人工智慧技術的應用，西班牙銀行BBVA高級分析負責人Jon Ander Beracoechea Alava表示，「我們對人工智慧持保守態度，現階段，生成式人工智慧處於早期且不成熟的狀態。」

報導提到，目前銀行業傾向將人工智慧當成「副駕駛」而不是直接取代核心業務，技術公司Lucinity執行長Gudmundur Kristjansson就展現人工智慧技術協助銀行調查洗錢案的案例，協助分析個案內容並完成審查，大大縮短內部調查的時間。