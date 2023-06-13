日媒報導，日本豐田汽車為在純電動車（EV）領域急起直追，宣布作為次世代電池的「全固態電池」最快將於2027年實際搭載在EV上，屆時將可大幅提升EV續航力並縮短充電時間。

日本富士新聞網報導，豐田汽車（Toyota Motor Corp）今天宣布，備受外界期待的次世代電池「全固態電池」（all-solid-state battery），最快將於2027年實際搭載在EV上。

全固態電池若順利進入實用階段，能讓EV行駛距離成長一倍到約1000公里，且只需約10分鐘就能充滿電。豐田計劃讓包括搭載全固態電池在內的EV全球年銷量，在2030年達到300萬輛。

讀賣新聞報導，豐田最快2027年將在自家EV上搭載全固態電池。EV市場目前已由美國電動車大廠特斯拉（Tesla）等車廠搶占先機，豐田期待透過電池新技術急起直追。

豐田在此之前已公布將在2020年代前半段讓全固態電池進入實用階段，首先將搭載在混合動力車輛（HV）上的計畫。

日本其他汽車製造商也加速研發全固態電池，例如本田技研工業（Honda Motor Co.）預計2020年代後半段、日產汽車（Nissan Motor）預計2028年度進入實用階段。

全固態電池跟目前用在EV及電子機器等的鋰離子電池不同，使用的是固態電解質而非液態電解質，優點是容量大且體積小，可增加EV續航力並縮短充電時間，但壽命短及如何降低量產成本都是課題。