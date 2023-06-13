民進黨日前公布前黨工性騷案調查結論，指前副祕書長、台北第三選區立委參選人林飛帆當時做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處。資深媒體人黃光芹今(13)日則在臉書透露邀林飛帆上通告遭「推拖拉」的過程，直言林不敢接受媒體的提問，一直躲在碉堡中，證明他心虛，未來又怎麼禁得起民意的考驗。

黃光芹在臉書以「林飛帆，不必等!」為題發文，並透露自從看到林飛帆將被提名的新聞時，就開始發他的通告，但跟過去一樣，line顯示林飛帆不讀也不回。黃光芹驚訝表示，在現今資訊流通暢旺的年代，加上林飛帆又要參與選舉，卻有這種如山頂洞人、與外界零互動的社交模式。黃光芹說她等了又等、簡訊發了又發，直到她問「你要不是太神秘、就是太大牌？」才讓林飛帆立刻秒回，答應邀約並給時間。

黃光芹接著表示，原本通告安排在昨日(12)日，但碰到綠營爆發性騷案，且林飛帆捲入其中，正在接受調查，「按照他的行為模式，要來不來，果然沒個說法」，因此黃光芹照既定流程，在前4天寫訪綱過去，林飛帆則立刻回電要求暫延。

然而，林飛帆的調查報告在上周末出爐，黃光芹則再去口信，要他安排時間，黃光芹透露，林飛帆一如過往推拖拉，短期內看不到盡頭，「我於是採取主動，決定不要這個通告了」。黃光芹強調，她發通告很多年，不但有耐心而且耐磨，之所以不再與林糾纏，是因為深切體會到，他的勇氣只停留在太陽花學運，只容他衝撞別人，卻不敢接受別人的挑戰。

黃光芹認為，調查結果已出爐，民進黨同意林飛帆續選，但他不敢接受媒體的提問，一直躲在碉堡中，證明他心虛，「未來又怎麼禁得起民意的考驗」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。