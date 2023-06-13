近期美股大漲，帶動台股整體走勢呈現量價齊揚，其中，以金融與電子兩大類股動能強勁，與證券市場高度連結之股票期貨商品成為交易人投資利器之一。每年6～8月為台股除權息旺季，元大期貨（6023）看準市場熱絡，推出「全民夯股期 元大交易連環三重送」行銷活動，更舉行全臺股期策略論壇，提供第一手市場交易趨勢，掌握交易機會點。

元大期貨表示，股票期貨具備四大優勢，有利交易人靈活規劃交易策略，一是可利用槓桿倍數，以小資金參與台股行情；二是交易稅相較證券市場低，且每口交易手續費固定；三是可利用多空雙向交易規劃；四是股期市場走勢與台股一致，報價相仿。

元大期為輔助交易人掌握市場趨勢，於今年6月30日舉行「元大期貨股期論壇」，特邀資深財經專家元大投顧董事長胡睿涵親臨分享總體經濟趨勢與熱門股票期貨行情解析，由元大期貨分析師團隊透過經驗分享、基本面、市場面等面向介紹股期交易策略，以期現貨轉換、填息行情與高股息行情等三大交易策略，利用股票期貨優勢規劃交易避險策略。

元大期亦於6月1日至8月31日期間，推出「全民夯股期 元大交易連環三重送」行銷活動，累積交易達指定門檻可直接獲得三重好禮，萬元好禮大放送；月月交易股票期貨10口，還可再抽三仟元好禮即享券，可兌領20家品牌電子禮券，每月抽出10名中獎人。

詳情可逕洽官網：https://www.yuantafutures.com.tw/2023StockFuture

活動講座資訊： https://survey.yuantafutures.com.tw/service/page/survey/27