台大醫院與台灣微軟今（13）共同發表混合實境（MR）應用於創傷醫學的突破成果。（王家瑜攝）

一名30多歲男性在浴室倒臥被送往台大雲林分院急診，電腦斷層顯示急性出血，為求謹慎，台大雲林分院將2D電腦斷層影像傳至台大總院，重組成「3D全息影像」發現後腦有動靜脈畸瘤，及時進行栓塞治療，成功化解危急時刻。

台大醫院與台灣微軟今（13）共同發表混合實境（MR）應用於創傷醫學的突破成果，運用HoloLens2及3D Slicer等科技，歷時兩年，成功發展出一套可迅速重組3D電腦斷層影像、標註病灶、轉換成全息影像物件，並可浮空投影到元宇宙的解決方案。

電腦斷層等醫學影像在創傷病患的評估與診斷扮演重要角色，其中電腦斷層影像不受骨頭、空氣等物理性質的限制，能更全面地檢視病患體內構造，但受限於2D平面影像，對於多重創傷病灶的判讀難免出現遺漏。

計畫主持人、台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋說，2D影像容易有誤診情形，據國外統計，以肋骨骨折為最大宗；因為平面影像不容易辨認，需要較專業的影像科醫師來診斷，但如果組成3D影像，可以自由旋轉角度，就能很明確看出骨折部位。

李建璋指出，過去3D全息影像產能有限、耗時且昂貴，無法因應急性醫療需求，也無法普及到一般醫學教育，而台大與微軟團隊運用台大醫院10年的創傷醫學影像資料庫，最快可以在30分鐘內將2D的電腦斷層影像建構成3D全息影像。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰指出，精準醫療要從精準診斷開始，但病人和家屬往往對於2D影像非常陌生，透過這套系統可增加醫療可親性，讓病人和家屬更容易了解病灶所在，是很大的助益。李建璋則指出，針對需要跨專科合作的複雜病灶，可透過這套系統共同完成術前計畫，亦可突破地理限制，實現遠距會診。

李建璋團隊目前已建置完成創傷立體全息影像資料庫，內容包括肋骨骨折、氣胸、肺挫傷、頸部以及胸腰椎橫凸骨折、髖骨骨折，脾臟損傷與肝臟損傷、創傷腦出血、顱顏骨折等逾30種創傷類型，是世界首創的教學資源。