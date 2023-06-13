瞄準烘焙商機，台北寒舍艾美酒店特別邀請日本神戶人氣麵包坊recolte的主廚松尾裕生來台客座交流，其擁有20年的廚藝經驗，也是日本營養學專家，秉持健康飲食理念，堅持少油、少鹽與少糖，讓貴賓享受美食無負擔。松尾主廚為巧克光廊帶來11款風味獨具的麵包，6月22日起正式販售，包含recolte開店即秒殺的「原味可頌」，融合台灣食材的「湯種山形吐司」與「寶石水果夾心麵包」，分別以龍眼蜜與水果乾來展現在地風情，麵包每個80元起。北緯二十五同步推出「驚喜麵包籃」，美味麵包再搭配優格與健康飲品，雙人套餐每套1,280元＋10％。此外，寒舍生活App會員亦能以點數獨家兌換餐點。

松尾裕生是日本臨床分子協會檢定認證的營養學顧問，學以致用在烘焙過程堅持少油、少鹽與少糖，並以北海道甜菜糖與沖繩黑糖取代精製糖，嚴選天然食材做出健康美味的麵包。

日本許多主廚會使用老窖機等發酵管理器材，自製培養魯邦種，天然酵母的麵包富含乳酸菌，不僅風味獨特，亦增加麵包的柔軟度，甚至可以減少腸胃不適的症狀。松尾主廚本次來台與台北寒舍艾美點心行政主廚鄭吉賢彼此經驗交流，並帶來自製培養的魯邦種，運用在可頌、布里歐許與法式長棍等，以標準化作法保留職人手作的高品質，讓饕客不用飛日本也能輕鬆體驗。

松尾主廚將recolte店內多款經典品項原汁原味呈現，特別推薦開店即秒殺「原味可頌」2入120元，以魯邦種的麵團，運用三折二的折疊技法，將油與麵團完美融合，內層鬆軟，外層酥脆，打造多層次美好風味。受到日本美食評鑑獲得高評價的「湯種山形吐司」每個120元，以魯邦種酵母使麵包體濕潤鬆軟，Q 彈飽滿，另特別添入台灣嚴選的龍眼蜜，增加在地風味。「寶石水果夾心麵包」2入120元，使用湯種吐司麵團製成，以法國AOP國家認證發酵奶油，加入台灣在地的天然果乾，如奇異果乾、芒果乾、草莓乾、水蜜桃乾及鳳梨乾，打造專屬寶島風味的水果夾心麵包。

另外，松尾主廚與鄭吉賢主廚共同設計出「recolte x Le Meridien聯名麵包禮盒」每盒320元，內有4款麵包，包含r?colte的人氣商品「原味布里歐許」，使用奶油與雙蛋黃增添卵磷脂的比例，讓麵包口感更加輕盈柔軟，以低溫發酵保留淡淡奶香。「抹茶布里歐許」加入京都抹茶粉增添東洋香氣，再以波菜粉讓外層顏色更翠綠吸睛，並以白巧克力碎變化口感層次。「巧克力布里歐許」曾榮獲台灣巧克力大師頭銜的鄭吉賢主廚，以法國Weiss巧克力加入日本主廚自製培養的魯邦種，鬆軟的麵包還可以吃到巧克力豆，可可香氣躍上舌尖。另外，「肉桂捲」則以可頌麵團做成，內層擁有鬆酥迷人的口感，並混合肉桂糖，烤至外層焦香，肉桂的辛口與黑糖蜜的甜完美平衡。

兼顧健康和美味，北緯二十五推出營養悠活的「驚喜麵包籃雙人套餐」每套1,280元＋10％，包含麵包、優格與健康飲品。松尾主廚帶來recolte店內的客製預訂款「驚喜麵包籃」，在日本常被作為生日麵包或祝賀麵包，這次是第一次在台亮相。驚喜花籃麵包外觀以可食用的硬式圓形麵包為底，內部巧妙融入經典燻鮭魚可頌，與以富含飽滿水分湯種吐司製成的玉子燒三明治，再搭配主廚特製醬料，讓賓客猶如打開禮物一般，感受滿滿的驚喜與創意。另外，套餐還附有藍莓果香的繽紛「水果優格碗」，以及「鳳梨芒果百香果香蕉奶昔」與「堅果酪梨燕麥奶昔」，繽紛色彩增添食慾，充滿夏日清爽風味。