隨著疫情解封回歸正常生活，開始迎接旅遊人潮，新竹市政府今年特別規畫7條「無障礙微旅行」路線，讓身障者及照顧者可以一起走出家門感受出遊的樂趣，並且期盼透過無障礙微旅行持續推廣共融生活，讓身障朋友不受環境限制的自在悠遊，創造美好回憶。

市長高虹安表示，市府的無障礙微旅行，至今已服務831位身障者及照顧者，為落實身心障礙6大平權，量身規畫無障礙且安心舒適的行程，旅程中也搭配經驗充足的多扶管家及專車到府接送，讓身障者不必擔心被環境、交通及無障礙設施等因素受限，可以放心出遊不受拘束。

社會處長黃佳婷指出，這次除了大家熟悉的新竹市立動物園、青草湖及新竹眷村博物館外，也規畫新竹縣的新城風糖休閒園區、寶二水庫等景點，讓身障者與照顧者一起出門散心，體驗大新竹地區的多元文化，今年規畫有100位名額，邀請身障朋友把握機會報名。

7條路線包括「甘心健康」、「湖光鐵道」、「老派浪漫」、「閃亮動物」、「人文懷舊」、「好客手作」以及「田園好柿」等路線。

社會處表示，阿雙是自閉症的身障青年，平時媽媽帶阿雙參加活動，活動多以身障者為主角設計的，活動中仍要肩負照顧者的角色及責任，去年參加竹市府推出的無障礙微旅行的活動，媽媽感受到自己也能成為主角，尤其在園藝活動時，阿雙在園藝治療師的帶領下，可以專注製作自己的盆栽，也讓媽媽放下照顧者的身分，獲得喘息。

而今年無障礙微旅行首發團將於6月28日開跑，只要設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明，且未曾參加過「無障礙微旅行」的身障朋友皆可免費參加；詳細的行程可參考「新竹市無障礙微旅行－讓我帶你去走走」臉書粉絲專頁。

報名電話：多扶旅行社公司企劃專員02-89310123，或聯絡社會處身心障礙福利科社工員陳奕安03-5351560。