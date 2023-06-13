轎車在路肩起火燃燒，駕駛張姓男子驚險逃生，所幸僅受輕傷。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

大貨車與轎車13日凌晨5時許在國道3號南向竹山路段發生碰撞事故，警消馳援。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

45歲王姓男子駕駛大貨車13日清晨5時許行經國3南向竹山路段，疑與48歲張姓男子駕駛小客車發生碰撞，造成大貨車失控撞護欄後側翻，轎車因撞擊瞬間起火燃燒，所幸雙方駕駛僅受輕傷；警方獲報到場，經查大貨車司機王男涉嫌酒駕已依法送辦，詳細事故原因將進一步調查釐清。

據了解，45歲王姓大貨車司機今清晨駕車行經國道3號南向242.7公里附近，遭48歲張姓男子駕駛小客車追撞，大貨車因此失控擦撞內側護欄後側翻，小客車碰撞後則在外側路肩起火燃燒，張男及時逃生，雙方受輕傷無礙。

國道警方表示，該起車禍事故發生13日凌晨5時34分許，因小客車火燒車占用外側路肩，大貨車側翻占用內線、中線二車道並影響北上內線車道，一度影響國道車流，獲報當下立刻通知緩撞車、救護車及拖吊車等馳援，已於6時45分排除，恢復正常通車。

國道警方指出，案發後將兩名受傷駕駛送醫，所幸都只有輕傷，沒有生命危險，大貨車司機王男呼氣酒測值為每公升0.56毫克，因酒駕涉公共危險罪嫌移送法辦，詳細肇因仍待釐清。

警方呼籲，酒後不開車，務必指定駕駛或找代客開車等服務，千萬不要心存僥倖；若飲用酒精濃度較高的酒類，應注意「隔日宿醉不上路」。