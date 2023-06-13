下周就是端午節連假，天氣風險分析師吳聖宇分析端午（22日）4天連假天氣，連假前2天中部以南有雨，後2天是夏季午後雷陣雨天氣。並指出24、25日高壓勢力逐漸增強，後續如果高壓穩定維持，梅雨季將告一段落，開始可能有颱風發展。

下周四（22日）開始是端午4天連假，吳聖宇在臉書發文，下周一（19日）之後高壓勢力逐漸趨向台灣附近，一直到端午連假的前半段（22、23日）台灣還是受西南風環境的影響，中部以南天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方午後雷陣雨，端午連假後半段（24、25日）高壓勢力進一步增強，天氣型態可望更趨向夏季型的午後熱對流降雨為主。

吳聖宇說，端午連假後如果高壓穩定維持，今年的梅雨季也算大致告一段落，接著可能要留意颱風的發展，不過時間還很早，後面的變化還有待觀察。

近日天氣方面，吳聖宇表示，西南季風影響的位置相當偏南，往北到了台南的雨量就明顯減少，預估今天西南季風仍主要影響高雄、屏東以及南台東一帶，有機會出現豪雨。台南以北到中部地區也算迎風面，同樣有短暫陣雨或雷雨機會，局部地區有大雨。周三（14日）滯留鋒面的位置往南移動到巴士海峽，降雨緩和。

吳聖宇表示，周四（15日）起鋒面又從巴士海峽北抬到台灣上空，西南季風跟著北上，且到了周五、六（16、17日）鋒面會一路往北抬到台灣北方海面上，西南季風影響的範圍將會擴大到全台灣，西半部地區普遍有陣雨或雷雨，尤其新竹以南到高屏、台東要留意局部豪雨，新竹以北到宜蘭、花蓮等地也有大雨，周四到周六這3天是最不穩定的一段時間，要特別注意。