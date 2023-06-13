校長方麗萍、輔導室主任崔春平與學生謝昀軒、羅敏欽、劉宇宸合照。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

美容技術士技能檢定放榜，苗栗縣公館國中9年級同學謝昀軒、羅敏欽、劉宇宸順利取得美容丙級證照，公館國中與仁德醫護管理專科學校自2010年開始共同開設美容技藝班，這三位同學的好成績，除了打破仁德醫護管理專科學校開辦丙級美容檢定以來最年輕紀錄，也是公館國中第1次有學生取得丙級證照。

學生謝昀軒說，一開始想參加彩妝班的原因，是因為他媽媽也是走這行的，加上自己很喜歡化妝，平常也喜歡看這類型的影片，讓他覺得最困難的就是護膚，一開始完全搞不懂那個手勢，但是每天請媽媽教他，很高興他考過丙級證照，也很感謝老師跟主任幫他很多。

學生羅敏欽說，當時參加彩妝班，因為本身就有興趣，然後剛好學校有這個資源，就選擇加入了。中間訓練不會覺得很辛苦，畢竟是喜歡的事，就算再累也會繼續堅持下去，很感謝仁德的勤婷老師、還有學校的主任跟老師，他們教導他各種專業的知識，幫忙爭取更多資源，很謝謝他們的付出。

校長方麗萍說，有很多學生喜歡美容這個職群，多虧仰望教育基金會李枝桃執行長挹注本校每年約20到30萬的經費，讓學校得以周6成班。

而輔導室崔春平主任也積極媒合仁德醫護管理專科學校，首度在縣內開辦以輔導學生考證照為目標的「彩妝班」，9年級學生利用周末時間上課，培養出對彩妝、美容的興趣與實力。

一般國中技藝教育課程多以探索學生興趣、參加技藝競賽為主，而這個技藝課程目標在培養孩子一技之長，取得丙級證照，今夏滿15歲的學生就可考證照，如通過國家技術士檢定，基金會還會另發獎學金鼓勵。

輔導主任崔春平指出，前2年受到疫情影響，都無法順利去考試，而今年孩子們終於可以將所學去國家級考場試試看，「丙級技術士」必須年滿15歲或國民中學畢業，所以一般來說幾乎都是高職學生才能取得，再加上必須考「共同科目」及「專業知識及技能」，分為學科測試與術科測試兩階段完成，試題均由技檢中心聘請國內專家、學者就「檢定規範」範圍內命製，對於國中生來說，真的是難上加難。

感謝仁德醫護管理專科學校黃勤婷老師與本校彭敏茹老師的指導與陪伴，才能在這麼小的年紀就取得丙級技術士，對於孩子們不管未來在就業還是升學都有最大競爭力，期盼未來館中的孩子也會出現像Astor、Nana這些Pro級的彩妝達人。