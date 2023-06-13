台中市烏日區九德國小食農教育今年種下南瓜，經過4個多月照顧，結果纍纍，學童13日上午採收第1批南瓜。（潘虹恩攝）

台中市烏日區九德國小食農教育今年種下南瓜，學童13日上午採收第1批南瓜，收穫滿滿。（潘虹恩攝）

台中市烏日區九德國小學童13日採收食農教育種下的南瓜，並找到5種不同品種的南瓜評鑑，體會不同南瓜的口感。（潘虹恩攝）

俗語說「春吃芽、夏吃瓜、秋吃果、冬吃根」，夏天正是吃瓜的季節。台中市烏日區九德國小與烏日農會攜手推動食農教育，過去皆是在校內種植水耕蔥，今年首度種下南瓜，經過4個多月照顧，結果纍纍，學童13日上午採收第1批南瓜。

九德國小推動食農教育多年，尤其前2年將水耕蔥帶進校園種植相當成功，並代表台中市參加全國四健作業組競賽連續2年榮獲三等獎佳績，今年由烏日區農會輔導的青農陳君如帶領五年級26位學童種植南瓜；近日果實成熟適逢幾波春雨，趁下大雨前搶收，學童興奮拿起剪刀，在南瓜田中尋找成熟的果實，爭搶採收，臉上洋溢著滿足的笑容。

陳君如說，食農教育一般以短期葉菜類為主，南瓜屬時長較長的作物，過程中病蟲害、整枝等管理「眉角」很多，希望以農夫較專業的角色帶領孩子更深入認識南瓜，從種苗、整枝、理蔓到開花授粉；這次大約種植25株，預計可收成至少50顆。近日梅雨季，他們將南瓜墊高並將農田開溝，較不用擔心南瓜泡水爛掉。

五年級班導師張恬綺說，這次種植栗子南瓜、祥姑南瓜和阿成南瓜，班上小朋友每天早上8點和下午3點都要澆水、施肥，終於收成。今日另外再找了牛奶南瓜和車輪南瓜給孩子評鑑，體會不同南瓜的口感。珍惜是孩子最重要的心態，孩子做中學可以讓他們學習惜福，好好珍惜人事物。

九德國小校長劉紀盈表示，食育應從小扎根，從產地到餐桌，讓孩子認識食物、學習尊重土地、感恩食物，在農耕體驗中學習到更多元的知識。

學生廖天辰表示，這是很特別的經驗，當自己辛苦栽種的南瓜收成，心中非常感動，覺得辛苦值得的，也體會到食物得之不易；學生吳沛汧說，經過4個多月每天早上8點和下午3點澆水、施肥並除草，終於收成。