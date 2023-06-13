"Everybody on this floor believed in me. ...believed in me to get back to myself."



It's been a journey for Jamal Murray ❤️ pic.twitter.com/N76LVkgBJ1 — NBA TV (@NBATV) June 13, 2023

金塊等了46年終於奪下隊史首冠，約基奇（Nikola Jokic）全票獲選成為FMVP，不過仍無法忽視賈瑪莫瑞（Jamal Murray）對於球隊的影響力，順利完成奪冠目標後，賈瑪莫瑞難掩激動情緒，落下男兒淚。

2021年交手勇士比賽，賈瑪莫瑞在一次突破中遭逢左膝傷勢，隨後宣告前十字韌帶斷裂，該季報銷收場，外界認為這般嚴重傷勢將影響賈瑪莫瑞職業生涯，能否找回狀態是未知數，賈瑪莫瑞就在這些質疑聲中努力復健，終於在本季成功復出，繳出的個人數據與過往相差無幾，並與約基奇一同幫助金塊奪下西區第一種子。

金塊總教練麥克馬龍（Michael Malone）見證了賈瑪莫瑞韌帶撕裂後的漫長復健過程，如今在季後賽中無人能擋的優異發揮，他也感慨萬千，先前受訪時提到，「賈瑪莫瑞受傷後的第一個想法是：『你們會交易我嗎？』，他認為自己就像是損壞的物品，但我隨後給他擁抱，我說當然不行啊。他是我們的一員，我們非常愛他，會幫助他重新成為一個更好的球員，他在季後賽的表現，證明了我們在7年前選他的眼光，他一直提升自我，並在大舞台上展現出來。」

賽後頒獎典禮上，當主持人提及賈瑪莫瑞名字，現場也響起熱烈歡呼聲，賈瑪莫瑞說道，「這感覺非常奇妙，我付出了許多努力和汗水，重新站在球場上，我隊友都在我身旁，場上的每個人都相信我，我們也證明了任何懷疑我們的人是錯的。」