國民黨今指民進黨在新北餵藥案散播假消息，民進黨發言人張志豪表示，新北市長侯友宜面對市政問題及重大爭議，誠實是最好的策略。不要成天只會甩鍋中央。

張志豪強調，國民黨與其推卸責任，不如好好勸勸新北市長侯友宜下午直接面對民意，親自到議會做專案報告，同時也向外界說明市府處理過程，以及侯市長聲稱的「早已設置醫療小組」究竟在哪裡，追蹤了幾位孩子，給予個案什麼樣的治療或協助。

張志豪表示，市府現階段應該盡快處理家長及孩子的需求，規劃設置賴清德主席所建議的「專責醫療小組」，包括小兒神經科醫師、兒少精神科醫師及其他必要領域的專業人員，針對這次事件的個案協助檢驗並列管追蹤，而不是讓家長帶著孩子焦急無助的自行找窗口。

張志豪指出，據了解，這次事件最早在4月27日就有家長帶孩童到醫院驗尿的檢驗單據，另外長期幫助家長討公道的王薇君女士也透露4月就有人投訴到市長信箱，且投訴後，幼兒園的監視器就沒有畫面，甚至國民黨新北市議員劉美芳也在議場指稱4月就接獲案件，其所稱的時間序和事件過程完全符合。

他奉勸侯友宜，今天專案報告自行向外界說明整個事件的經過及市府因應協處作為，還有相關局處缺失檢討等，才是受害家長及孩子所期待的，而不是一味卸責推諉，企圖轉移侯市府在此事件的失能失序。

張志豪也奉勸國民黨及侯市府，與其花時間清查市長信箱和1999專線，不如好好誠實的面對受害的家長和孩子。