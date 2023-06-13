響應北市淨零轉型政策，北投區洲美里辦公處、屈原宮管理委員會與民間廠商合作，於洲美里屈原宮設置厚度僅0.3公分可撓式太陽能板，結合儲能設施及節能措施，達到用電自發、降低對市電的依賴，不僅減碳，也節省電費支出，成為北市首座創能儲能示範宮廟，提供北市宗教場所淨零轉型的參考。

台北市長蔣萬安日前出席龍舟點睛暨祭江大典時，感謝環保局長吳盛忠大力推動儲能創能，利用太陽能板，讓屈原宮達到轉型，實踐城市低碳永續的目標。

環保局表示，以往一般規格0.4 kWh太陽能板單片約重18公斤、厚度2.4公分，本次屈原宮旁龍舟屋示範可撓式太陽能板厚度僅0.3公分，不僅重量輕，且可彎曲，使安裝更加簡便。目前龍舟屋共設置4.8 kWh太陽能版，搭配15 kW儲能系統，從5日12時至9日12時實際發電量達96度。

環保局進一步說，未來將增加設置規模達8 kWh，並透過智慧化供電系統，使屈原宮及文史館用電達到自發自用自足，經廠商評估屈原宮及文史館創能、儲能、節能設置成本，約為該宮廟兩年半的電費支出；另外，透過綠能發電相當每年可減少2.4萬公斤二氧化碳排放。

由於屈原宮位於北投士林科技園區內，其創能、儲能的設置不僅創台北市宮廟淨零轉型的先河，更加速園區成為北市淨零排放示範區之目標。若想達成2050年淨零目標，必須致力綠色創能、儲能發展，使建築物達到能源自給自足。

除了宮廟主動拚創能儲能淨零轉型，環保局今年首度推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，補助對象為北市轄內房屋所有權人或社區管委會，每案補助額最高達建置總經費49％，依不同方案，社區每案最高可獲得600萬元補助，住宅每案則最高為100萬元。