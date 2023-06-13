英業達今（13）日舉行股東會，即將卸任的董事長卓桐華會後表示，自己做為「傳承」的角色，他相信「新的經營團隊一定做得更好」，尤其今年對英業達而言「是個好年」，筆電會有很大的成長、「更不用說是伺服器」，另很多新事業也「開花結果」，已在「前段班」的英業達在新團隊帶領下「一定會超越。」

英業達於股東會順利完成董事改選後，也隨即召開董事會，並選任葉力誠接任董事長、原企業電腦事業群總經理蔡枝安接任總經理。

卓桐華期許，新的經營團隊至少年輕20歲，這是最重要的事，過去阿里巴巴創辦人馬雲恥笑台灣企業界80歲了還在談創新，現在要以「50歲的開始談創新」來反擊回去。他也相信，年輕的一代會讓英業達更加成長，「這也是我過去20年的期望」。他並勉勵年輕一輩「多加班、好好工作，要向台積電看齊」。

對於過去幾年擘劃集團的新事業佈局前景，卓桐華樂估「今年開始開花結果」，其中在EV（電動車）領域目前不管是在歐洲還是中國，都有新客戶正在談，5G方面與台灣多個大企業的合作方案亦已進行中，另在智慧醫療部分，旗下英華達也持續努力、會交出不錯的成果。

他也預告，新經營團隊將有更多新事業發展，英業達在全球各地的佈局也已逐漸展開，「這些都一定會讓英業達發展的更好。」

展望未來，英業達集團將聚焦成長兩大方向，第一，既有事業是垂直方向的永續成長，深耕市場及客戶，持續為集團注入既有成長動能，第二，新事業是橫向永續經營，憑藉集團近五十年資通訊產業豐富之經驗，孵育更多具前瞻性的品牌新事業，持續為集團注入新成長動能。

此外，針對永續發展的持續推動，英業達亦以淨零碳排作為終極目標。永續發展委員會已制定集團2030年永續發展計畫，設立永續策略：包含低碳經濟、企業責任、與創造永續生態圈，展現集團對於永續議題的重視及決心。

英業達新經營管理團隊並將繼續秉持集團核心價值，包括「創新、品質、虛心、力行」，擴大投資研發能量及創新解決方案，虛心力行與合作夥伴共創共榮，以誠信經營提供客戶最高品質產品及服務。