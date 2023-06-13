00757今年以來漲勢兇猛，據統計，今年累計至6月12日，報酬率大漲68.44％，為所有ETF之冠，也吸引投信法人與散戶加速搶進。今天該檔ETF股價持續飆漲，至午盤過後最高攻上56.8元大漲2.34％，累漲幅約達七成。

今年美股行情在台灣農曆年後揭開序幕，其中，Google母公司字母、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達以及特斯拉等七檔股票，幾乎包辦了標普500指數今年來的所有漲幅。

美股連袂續漲，標普指數創下13個月新高，尖牙股成分股持續接棒大漲，在輝達創下翻倍漲幅後，蘋果創歷史新高，已達2.89兆美元、逼近3兆美元市值，特斯拉也以連漲12天，創下史上最長連漲紀錄。

專家表示，綜觀美股市值前七大巨頭，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、輝達、特斯拉、Meta，皆為00757成分股，讓投資人能一手掌握美國科技股主力戰將。今年來在全球爆紅的AI應用，長期成長趨勢明確，今年甚至被稱為AI元年，顯示現在只是AI高速成長的起點，未來還有極大上升空間。

統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，除此之外，蘋果與特斯拉具備泛用的成熟產品，而亞馬遜及網飛等，則是本身就具有廣大的數據用戶，讓這些科技巨頭利用AI建立難以逾越的護城河，讓後來者難望其項背。