苗栗縣長鍾東錦率領縣府團隊前往日本考察。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦拜會謝長廷。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦帶領苗栗縣政府團隊展開為期6天的考察，首站來到被稱為「東京的廚房」的豐洲市場，鍾東錦指出，縣府正推動龍鳳漁港魚貨直銷中心、通霄漁港直銷中心改建計畫，盼借鏡豐洲市場的優勢，為苗栗融入新氣象。

鍾東錦昨天12日午間抵達東京後，前往豐洲市場考察，由副場長脇本徹也接待解說魚市場經營現況及改建經驗。縣府指出，豐洲市場被稱為「東京的廚房」，整個佔地可以容納10個棒球場，繞完要2.5小時，堪稱世界上最大規模的綜合市場，5年前從築地市場移至豐洲市場。

市場分區批發不同漁貨，除鮪魚以標售外，其餘水產可由業者相互協調販賣價錢，更是結合觀光的複合式功能市場。場外商業設施「江戶前場下町」讓豐洲市場更進化成為一處充滿東京魅力現代感的景點。

鍾東錦與縣府團隊，現場也針對漁貨運送，遷建遭遇問題以及市場衛生，暨智慧科技運用進行意見交流。鍾東錦說，縣府正推動龍鳳漁港魚貨直銷中心改建計畫，及未來通霄漁港直銷中心結合水產品加工、冷鏈設備興建計畫，希望藉由本次考察，借鏡豐洲市場的優勢，為苗栗市場帶來新氣象。

考察團隊緊接著前往台北駐日經濟文化代表處拜訪代表謝長廷，會中特別致贈「苗栗隱型冠軍」之稱的春池玻璃公司係為回收全台近70％廢棄玻璃，由近40年老師傅所製作的玻璃藝術製品「聚寶盆」以及代表苗栗的陶杯及東方美人茶、永安喜餅「明星商品」鳳梨酥、陶笛及陶笛杯，謝長廷也即興演奏了一段《祈禱》和與會團員同樂。

鍾東錦也特別針對此次施政團隊參訪重點，以及苗栗縣的發展願景向謝長廷請益，謝長廷則傾囊相授鼓勵苗栗可籌設智慧社區、爭取新的研究機構，籌設在苗栗、增加就業機會帶動青年返鄉及發展區域經濟發展，並期勉苗栗縣未來可以透過文化交流方式持續互動，謝長廷也頻頻讚譽鍾東錦是真正肯為地方做事的父母官。