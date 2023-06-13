台達電今天舉行股東會，海英俊在會後接受記者採訪，AI新應用加速AI伺服器/資料中心建置，海英俊也看好AI應用可望加速伺服器/資料中心建置需求，由於各大雲端伺服器品牌廠及代工廠都是台達客戶，目前台達在伺服器/資料中心電源管理市佔率超過50%，在品牌廠伺服器/資料中心電源市佔率更高達80%，成為此波AI伺服器浪潮下的受益者，海英俊也證實近來各大廠軍備競賽，為台達伺服器相關業務帶來不少急單。

海英俊表示，AI伺服器因運算效能大幅提升，電力需求變高，散熱成為大問題，無法再靠風扇等氣冷散熱，台達在資料中心散熱做很久，各大品牌廠或加工廠，我們都有很多合作案，雖然現在只是開始，除微軟的ChatGPT，Google、Meta、甚至大陸的大廠都很急，訂單一直進來，應用於資料中心的Open Loop Rack(開放迴路式機櫃水冷散熱)早已開始出貨，「兩相浸沒式液冷」資料中心解決方案亦已獲客戶導入測試，未來成長很快。

去年台達電伺服器/資料中心年成長20%到30%，在急單湧入下，海英俊表示，AI對台灣ICT產業是好事，目前AI伺服器/資料中心電源及散熱設計中的產品很多，今年應該可以維持去年水準，維持去年成長20%到30%水準沒問題。