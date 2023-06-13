民眾黨主席柯文哲昨（12）日參加「館長」陳之漢的直播節目，期間談論到經濟、貿易時，柯爆料被視為日本前首相安倍晉三親信之一的自民黨幹事長世耕弘成，坦承台灣不可能加入CPTPP。

柯文哲昨日參加館長的直播節目《誰來Talk館》，期間兩人談到關於能源政策、經濟貿易等話題時，柯直言能源政策是一個很複雜的議題，而英國在碳排下降的同時、GDP卻有提升，他因此早就派人組團考察過，結果發現英國是進行整個國家的產業調整，轉型走向低耗能產業，並非短時間能達成。

「我這次去美國，我跟很多部門都講過，我說你們老是叫台灣參加區域安全組織，是國防的，但應該讓台灣參加區域經濟組織，不管是CPTPP還是自由貿易協定！」柯文哲解釋，台灣沒加入CPTPP，導致商品賣出去會被課稅，但全世界一開始針對ICT（資訊與通信科技）產品就規定不課稅，導致台灣產業失調，著重在高耗能的產業上，才會導致能源政策出現大麻煩。

此外，柯文哲更爆料，日前他去日本拜訪時，世耕弘成坦言雖然日本一直說會幫助台灣加入CPTPP，但實際上想加入要11個國家全都同意，不過大陸也有朋友，只要有人舉反對票台灣就無望，世耕弘成因此建議，若有可以單獨簽的，最好抓緊機會直接簽，「11個國家同時同意，太困難了！」