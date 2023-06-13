苗栗縣警察局為慶祝6月15日警察節，13日提前舉行慶祝大會，由副縣長鄧桂菊頒贈各項績優獎項，表揚優秀員警及志工等，建立團隊榮譽感，並對全體警察同仁表達嘉勉與感謝，場面盛大隆重。

慶祝大會中由鄧桂菊頒發資深績優人員警察獎章，並表揚模範警察及刑事、交通、鑑識及志工等多項工作表現優良員警與民力。

獲頒年度模範警察為通霄分局警備隊隊長劉家婙及頭份分局偵查隊分隊長劉祥欽等2人，其中隊長劉家婙多次承辦白沙屯拱天宮媽祖至北港進香勤務，期間各項勤務作為規劃防處得宜，讓今年參與民眾11萬餘人感受到對治安工作的用心，使遶境活動順利圓滿完成。

分隊長劉祥欽去年度執行地方公職人員選舉查賄工作績效極為亮眼，兩位也因為各項傑出工作表現獲得各級長官肯定，當選機關模範警察；此外，獲得刑事績效優良人員刑事警察大隊偵查佐黃政喆，查獲多起新興毒品咖啡包案件，及時攔阻流入市面，對維護社會治安具重大貢獻。

另為有效運用社會人力資源參與警察公共事務，建立「警民合作、共維治安」的觀念，積極鼓勵民間參與志願服務，警察局（分局）分別編組成立志工大隊、中隊等，藉由志工參與，提供民眾至警察單位洽公接待、引導、解說及協助預防犯罪宣導。

本次並於會中對績優志工苗栗中隊小隊長邱秀清等15人，由志工大隊大隊長、副議長張淑芬頒贈獎狀及獎金，肯定志工積極投入，共同打造優質化治安環境。另苗栗縣警察之友會朱理事長秋龍，並代表該會致贈加菜金，慰勉員警對於治安工作的努力付出與辛勞。

苗栗縣副縣長鄧桂菊到場頒贈獎項。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

鄧桂菊在會中肯定苗栗縣警察局對於各項治安重點工作的付出，不僅成立「打詐苗栗隊」，培訓各村里長成為「識詐」種子教官，讓防詐工作深入基層網絡，更對防制槍、毒、賭等犯罪都有亮眼成果，有效打擊犯罪並展現維護治安決心。另外，鄧副縣長並肯定警察局統籌並投入警力，針對路口安全及行人禮讓等項加強取締及宣導工作，讓縣民行的安全、住的安心。

局長莊勝雄帶領局內同仁共襄盛舉捐熱血。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

縣警局指出，為歡慶警察節，同步在警察局側門辦理「快樂捐血 幸福滿分」捐血活動，除由局長莊勝雄帶領局內同仁共襄盛舉，鼓勵警察人員關懷社群、熱心公益。更擴大號召警察、民防、義警、志工及鄉親一同捐獻自己的熱血和力量，盼透過活動讓居民知道「有苗警真安心!」，並竭誠邀請大家響應公益，健康捐血、讓愛延伸。