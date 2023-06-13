全國最大的車燈內銷廠（1521）今（13）日，在夏都城旅安平館召開112年股東常會，會中通過將分派0.7元現金股利；九席董事中，董事長吳俊億及其兒子吳育賢繼續留任，以及日資代表三席董事續任外，其他四席全部新任人選。大億發言鄭清香表示，受到疫情影響，營運確實受到衝擊，然臺灣總廠的車燈本業，今年上半年獲利水準，有機會優於去年同期表現。

大億交通股東常會今年首次移至夏都城旅安平館二樓會議室舉行；由董事長吳俊億親自主持，然而，會議中有股東提出，近三年來，為何毛利率下降，以及轉投資的大陸廠福州廠逐季擴大虧損等問題，會議中，董事長授權財會主管兼發言人鄭清香代為回答。

鄭清香坦承，受到疫情影響，以及運費大幅上揚影響，大億持股佔49％的福州廠，確實因大陸車市下調等，表現不如往昔，然自今年第三季以後，就有來自日本的新訂單，自然營運有機會反轉向上。

至於臺灣廠方面，儘管今年至今的營業額方面不如去年同期表現，然而車燈本業，截至目前為止，營收累計總額與去年同期相當，在獲利方面，今年上半年則有機會優於去年同期的獲利表現。

大億111年董事會通過擬議除提到法定盈餘1,006萬餘元外，每股分派現金股利0.7元，股利總分配金額為5,336萬餘元。該提案，獲得出席股東無異議表決通過。

至於六席董事及三席董事人選改選，續任為鼎丸投資代表吳俊億，以及吳育賢、三席日資代表為株式會社小糸製作所代表人岩邊惠、小長谷秀治、山本格也。新當選四席董事各為億建投資代表人鄭顯聰，獨董鄭有為、黃章富、高欣聰等三人。另現任董事長吳俊億續任。

大億交通展望今（112）年，因預期零組件缺料問題緩解，汽車汰舊換新新貨物稅補助政策的延長，造成換車需求提升。此外，國產車價格調漲的預期心理，刺激消費者提前購車，預估全年臺灣汽車全年銷售量為47至48萬輛。

外銷方面，大億將持續開拓北美市場新客戶，並持續對國內外客戶進行新技術發表，爭取更多新車型燈具、模具訂單，此外，更將不斷進行各項成本合理化的改善活動，提升生產效率，降低生產成本。

大億指出，未來發展策略包括一、掌握電動車燈具勢與式樣，先期技術研發，滿足未來車廠需求二、導入資訊新技術，透過IOT及工業4.0系統，提升作業效率與資訊安全三、落實資能源管理機制，永續資源使用，將綠色環保的觀念逐漸深植於產品的規劃與製造。